Conto alla rovescia agli sgoccioli per l'inizio della nuova stagione, ma c'è ancora qualcosa da svelare. Come la terza maglia della Juventus, mostrata attraverso quelle che sono le indiscrezioni del sito Footyheadlines.com. Un design sgargiante in rosa e blu, caratterizzato da un motivo grafico astratto e da loghi sia bianchi che blu

SERIE TUTTE LE MAGLIE DELLA STAGIONE 2022-2023