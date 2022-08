Gasperini: "Conosco la moralità di Palomino"

Vigilia di campionato per l'Atalanta, che sabato alle 18:30 scenderà in campo al "Ferraris" contro la Sampdoria. "Domani sarà la prima di campionato, c'è attesa da parte di tutti. Tutte le squadre arrivano a questo appuntamento con dubbi e certezze", ha dichiarato Gian Piero Gasperini in conferenza stampa. L'allenatore nerazzurro commenta anche la partenza di Freuler: "Remo ha avuto questa opportunità che si è concretizzata nel giro di poco tempo. Ora è andato in Premier League con il Nottingham Forest, è un giocatore a cui sono molto affezionato e non posso che ringraziarlo per quanto fatto con la nostra maglia in questi anni. Numericamente la sua partenza non ci mette in difficoltà".