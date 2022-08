Serie A, le gare di oggi: debutto di Roma e Lazio

LE FOTO

A poche ore dall'inizio del campionato, facciamo un 'ripasso' per capire cosa vedremo in campo da stasera. Tutte le società hanno già presentato le prime maglie, mentre per i kit non ancora mostrati - i terzi soprattutto - vi riportiamo le indiscrezioni che circolano in rete, soprattutto da parte del sito specializzato Footy Headlines MILAN-UDINESE LIVE - LECCE-INTER LIVE SERIE A, LE PROBABILI FORMAZIONI