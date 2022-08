Roma-Cremonese, dove vedere la partita in tv

La partita tra Roma e Cremonese , valida per la 2^ giornata di Serie A, sarà trasmessa lunedì 22 agosto alle 18.30 in diretta sulla app DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q . Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando "Apri DAZN", comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area "il mio account" su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione. Per completare l’operazione di attivazione dell’opzione è necessario inserire il Codice Cliente Sky. Per recuperarlo entra nell’app My Sky o visita l’area Assistenza di sky.it

Numeri e curiosità delle due squadre

leggi anche

Infortunio choc per Wijnaldum: tibia frattura

La Roma di José Mourinho ha battuto la Salernitana nella prima giornata di questo campionato, esordio amaro invece per la Cremonese, sconfitta per 3-2 dalla Fiorentina al Franchi. Questa sarà la 15^ sfida tra Roma e Cremonese in Serie A, la prima dall’11 febbraio 1996 (3-0 per la Roma, in gol Di Biagio, Balbo e Cappioli). I giallorossi hanno vinto 10 volte (2N, 2P), comprese le ultime tre. La Roma è andata a segno in 13 delle 14 sfide disputate contro la Cremonese in Serie A, segnando in media 2.7 gol a partita. Nell’ultimo campionato di Serie A in cui si sono incontrate le due squadre (1995/96), la Cremonese è rimasta senza segnare in entrambe le sfide contro la Roma. La Cremonese ha vinto solo un delle sette trasferte disputate in Serie A contro la Roma (1N, 5P): il 3 ottobre 1993 grazie alle reti di Dezotti su rigore e Tentoni (Benedetti per i giallorossi). La Roma ha chiuso in parità quattro delle ultime sette partite casalinghe in Serie A (3V), tanti pareggi quanti nelle precedenti 26 sfide disputate all’Olimpico nel massimo campionato (17V, 5P). Solo due volte nella sua storia in Serie A la Cremonese è uscita sconfitta in entrambe le prime due gare di un massimo campionato: nel 1929/30 (il secondo match proprio contro la Roma) e nel 1989/90.