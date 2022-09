Gli orari delle partite di Serie A di oggi

Giovedì di campionato oggi 1^ settembre con le ultime due partite della quarta giornata di Serie A, in attesa di tornare poi in campo da sabato. A che ora e dove vederle

Chiusura del quarto turno infrasettimanale di Serie A con due partite del giovedì. Alle 18.30 scendono in campo Atalanta e Torino allo stadio Atleti Azzurri d'Italia. La partita sarà in diretta sulla app di DAZN e su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Alle 20.45, con la finestra estiva di calciomercato chiusa da poco, fischio d'inizio per Bologna-Salernitana. Si potrà seguire la partita in diretta su su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW.