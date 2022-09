Allegri: "Fiorentina difficile, mercato positivo"

La Juventus aprirà sul campo della Fiorentina la quinta giornata di serie A. Massimiliano Allegri ha presentato la sfida del Franchi come "difficile" e si è detto molto contento del mercato della società bianconera: "Abbiamo lavorato bene sia in entrata che in uscita. Sono rimasti i giovani e questo era un obiettivo". Non ci sarà Rabiot per un colpo ad una coscia Condividi

Non c'è tregua, la stagione entra nel vivo e per la Juventus, prima dell'esordio in Champions League contro il Paris St. Germain arriva il test Fiorentina. Allegri ha ben chiare le insidie del match: "A Firenze sono sempre partite difficili, pensiamo prima a questa e poi alla Salernitana, per noi è importante sempre fare risultato". La fine del mercato ha portato anche Paredes che aggiunge molto al centrocampo bianconero: "E' un giocatore importante che aumenta la qualità del nostro reparto, aspettiamo anche il ritorno di Chiesa e Pogba e dobbiamo pensare solo a lavorare. Sicuramente abbiamo mescolato bene le qualità dei nostri centrocampisti". Un pensiero anche ai centrocampisti che sono usciti come Arthur e Zakaria: "Abbiamo fatto delle scelte, loro sono contenti di avere maggiore spazio e a loro auguro il meglio"

Allegri: "Con la Fiorentina qualche cambio di formazione" Sulla formazione che vedremo al Franchi come sempre Allegri ha fatto pre tattica: "Paredes titolare? Forse lo sapete prima voi. Domani ci sarà qualche cambio perché poi giocheremo a Parigi in Champions. Bonucci sta bene, valuterò se farlo giocare domani o a Parigi. Di Maria invece non è in condizione ottimale, ma sta meglio. Rabiot ha un ematoma sulla coscia e domani non sarà a disposizione. Non è disponibile nemmeno Szczesny, ha una forte distorsione ma ha escluso fratture. Far riposare Vlahovic? Ci penserò. Vedremo domani, abbiamo tante partite".

Allegri: "Dybala non è un rimpianto"

Un ultimo pensiero è su Dybala e sulla Roma prima in classifica: "La Roma non è una sorpresa, con loro abbiamo fatto una bella partita, dispiace per come è andata a finire. Rimpianto Dybala? No, rimpianti non se ne devono avere, sono contento per lui. Abbiamo buttato quattro punti, ma ne abbiamo tanti davanti, serve continuità di risultati perché la vittoria del campionato passa attraverso la solidità della squadra, che sta crescendo"