Italiano: "Jovic può esplodere come Vlahovic"

Dopo la sconfitta subita a Udine la Fiorentina torna in campo per l'attesissima sfida del Franchi contro la Juventus. Italiano recupera Nico Gonzalez ma non può disporre di Bonaventura e Duncan. "Sappiamo quanto sia importante questa partita per noi, per la classifica e per Firenze. Al Franchi sono attesi oltre 35.000 spettatori

Vincenzo Italiano non è allenatore che perde l'entusiasmo. La sconfitta di Udine di mercoledì scorso e la scarsa vena realizzativa della sua squadra nelle ultime partite non gli ha rovinato l'umore. Arriva al Franchi la Juventus: "Sappiamo quanto questa partita sia importante per noi, per i tifosi e per tutta la città. Dobbiamo reagire e ripartire". Archiviare la delusione per la partita di Udine anche perché saranno oltre 35mila i tifosi sugli spalti per la partita contro la squadra di Allegri: "''Domani avremo la possibilità di rimediare al passo falso di mercoledì anche se affronteremo un avversario molto forte. Non sarà facile ma le motivazioni sono alte, serve una Fiorentina top e da battaglia e che ritrovi al più presto il gol''. I viola non segnano da 418' fra campionato e play-off d'andata di Conference League e si ritroveranno di fronte l'ex Vlahovic, capocannoniere di A con 4 reti. ''In questo momento facciamo fatica ma guai demoralizzarci. Ne ho parlato con i ragazzi, bisogna essere più concreti e creare ancor più i presupposti per renderci pericolosi. Non va puntato il dito contro nessuno però tutti dobbiamo dare qualcosa in più''