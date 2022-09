L'allenatore rossonero: "È arrivato il momento di Origi, a Genova schiererò la formazione migliore. Voglio un filotto di vittorie. Ho un gruppo forte, non mi piace parlare di turnover. Basta illazioni su Rebic, dobbiamo cercare di più De Ketelaere". Sampdoria-Milan, sabato ore 20.45, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

Dare continuità al successo nel derby: è questo l'obiettivo del Milan di Stefano Pioli che sabato sera alle ore 20.45 scenderà in campo al Ferraris contro la Sampdoria nel match valido per la sesta giornata di Serie A. Pochi giorni dopo il pareggio nell’esordio in Champions contro il Salisburgo, i rossoneri tornano a pensare al campionato con la sfida ai blucerchiati. Una gara che Stefano Pioli presenta così in conferenza stampa.

"C'è anche Adli, abbiamo varie soluzioni. Charles sta facendo tutto quello che gli sto chiedendo, si sta inserendo sempre di più e sempre meglio, sono contento delle sue prestazioni. Poi deve avere il tempo necessario per conoscere meglio i compagni e i nostri meccanismi, ma io vedo un giocatore sereno e volenteroso. Brahim lo conosco bene, ha determinate caratteristiche, conto sicuramente su di lui. Io scelgo sempre in base alla partita"

"Sono ancora un po’ poche le partite per dare un giudizio tra gare casalinghe e in trasferta, credo che conti molto la qualità delle nostre prestazioni"

Il turnover sarà indispensabile da qui a dicembre?

"A me non piace il termine turnover. Io sono sicuro di avere un gruppo di giocatori molto forti altrimenti farei altre scelte. Domani schiererò la formazione migliore, poi nel calcio non esiste la controprova. Ho fiducia nei miei giocatori, scelgo chi penso possa farmi vincere le partite"

Possibile che Diaz paghi la concorrenza con De Ketelaere? Quando torna Rebic?

"Se giochi nel Milan devi accettare la concorrenza, per raggiungere certi livelli possiamo pretendere di avere solo 11 titolari. Se Diaz sta soffrendo la concorrenza, ma non credo che sia così, non va bene. C'è grande concorrenza ma anche grande compattezza. Non mi piacciono certe illazioni su Rebic, ha un dolore molto forte alla schiena che non gli sta permettendo di allenarsi con i compagni"

Perché non abbiamo ancora visto Adli?

"È un giocatore di prospettiva e di talento, mi aspetto tanto anche da lui così come da tutti i suoi compagni. Poi ovviamente devo fare delle scelte"

In queste prima gare spesso il Milan è andato sotto, come mai?

"Credo che l’unico approccio sbagliato sia stato contro l’Udinese, perciò non penso che sia una questione di approccio al match. Sicuramente dobbiamo migliorare, si nota però il carattere della squadre nel riprendere questi match"

Si aspetta un filotto come nel finale della scorsa stagione?

"Parliamo di due stagioni diverse poi è chiaro che vogliamo vincere una serie di gare consecutive, è quello che cerchiamo"

Si può pensare a un cambio di modulo con un centrocampo a tre e Adli mezzala?

"In questo momento no. Non ho mai provato Adli da mezzala"

Come valuta il percorso di Pobega?

"Mi sta piacendo, puntiamo su di lui. A Salisburgo è entrato bene, mettendo in mostra le sue caratteristiche"

Domani Saelemakers partirà dal primo minuto?

"A Salisburgo ha fatto bene, ma non do la formazione"

Cosa si aspetta da De Ketelaere?

"Dobbiamo cercarlo un po' di più, lui può ricevere anche palla spalle alla porta perché fisicamente può reggere i contrasti. Lui deve capire meglio quando raccordare il gioco e quando andare in profondità"

A De Ketelaere serve giocare un po’ di più e riposare un po’ di meno?

"Io non schiero i giocatori per dargli minuti. Se domani giocherà è perché credo possa aiutarci a vincere la partita"

Come mai state prendendo più gol rispetto allo scorso anno?

"Qualche gol di troppo lo abbiamo subito, per poca attenzione o errore individuale. Tutta la squadra deve migliorare, non solo la difesa. Dobbiamo migliorare la fase difensiva"

È possibile vedere Pobega trequartista?

"Tutto è possibile, anche per percorrere soluzioni nuove. È vero che abbiamo preso più gol, ma non per mancanza di equilibrio"

I corner potrebbero essere sfruttati meglio…

"Sì, dobbiamo sfruttarli meglio, ora sono diventati una priorità".