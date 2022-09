Atalanta-Cremonese: gol di Demiral o di Toloi?

Minuto 74 di Atalanta-Cremonese: la gara è ancora ferma sullo 0-0 ma i nerazzurri hanno una punizione a favore e sappiamo che i ragazzi di Gasperini sono abilissimi sulle palle inattive. Cross di sinistro di Koopmeiners, a staccare di testa in area più in alto di tutti è stato Demiral . Palla indirizzata verso la porta che colpisce Toloi ed entra in gol. Vantaggio nerazzurro ma a questo punto sorge il dubbio: di chi è la rete? Per la Lega calcio il vantaggio è firmato Demiral. A molti fantallenatori resta però il dubbio

Tocco fortuito. Cosa dice il regolamento?

Attenzione perchè non stiamo analizzando una casistica classica di gol/autogol ma la regola di assegnazione è la stessa anche in caso di doppio tocco di due compagni: la discriminante (come per alcuni casi di gol/autogol) è la giocata, ovvero la volontà di effettuare un movimento attivo. Si applica al difensore in caso di autogol ma anche a un compagno di squadra in caso di tiro nello specchio. Analizziamo l'azione: Demiral colpisce. La palla è diretta nello specchio (quindi tiro in porta), Toloi si abbassa non per effettuare una giocata ma per togliersi da una linea di tiro. La palla lo colpisce sulla schiena, deviazione determinante e gol dell'Atalanta.

Quella di Toloi è una giocata volta a mandare volontariamente la palla in porta? No di certo. Senza quella deviazione sarebbe stato lo stesso gol? Non è determinante ai fini dell'assegnazione. Ecco quindi spiegato il motivo del gol assengato a Demiral da parte della Lega Calcio



Ecco infine il testo delle linee guida per i casi di gol dubbi della Lega di Serie A

Deviazioni di un proprio compagno

Nel caso di un tiro indirizzato nello specchio della porta e deviato involontariamente in rete da un proprio compagno la marcatura sarà assegnata all’autore originario del tiro. Se un tiro indirizzato fuori dallo specchio della porta colpisce un proprio compagno e termina in rete, la paternità del gol è attribuita all’autore dell’ultimo tocco.