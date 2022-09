Cies, i migliori under 25 del mondo

L'osservatorio del Cies ha stilato una classifica dei migliori calciatori under 25 al mondo, dividendoli per categorie ed elencando i primi 10 per ciascuna. Ogni lista è stata ottenuta attribuendo a ogni calciatore una valutazione ottenuta attraverso la metrica ImpactStore. Per definire categorie e punteggi sono state considerate le statistiche degli ultimi 365 giorni. Tre italiani primeggiano nelle loro categorie e uno di loro raggiunge anche il coefficiente massimo (100)