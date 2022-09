Serie A, il calendario del prossimo turno

La Serie A ritorna il primo ottobre, dopo la pausa per gli impegni con le nazionali, per l'ottava giornata di campionato. Si inizia con il Torino in trasferta al Maradona di Napoli, sabato alle 15.00, si posegue poi con il big match Inter-Roma che non vedrà Mourinho in panchina dopo l'espulsione contro l'Atalanta. Il sabato si chiude poi con Empoli-Milan. La domenica all'ora di pranzo lo Spezia gioca all'Olimpico di Roma contro la Lazio. Sono tre le partite delle 15.00, le due neopromosse in Lecce-Cremoese, le ultime due della classifica Sampdoria-Monza e infine Sassuolo-Salernitana. Alle 18.00 Atalanta-Fiorentina e la sera alle 20.45 Juventus-Bologna. L'ottava giornata di campionato si chiude lunedì 3 ottobre con il posticipo delle 20.45 che vede l'Udinese ospite del Verona.