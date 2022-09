"Mi piace pensare e dire che sia stato il mio cuore e fare la scelta, era il momento giusto per tornare qua". Esordisce così Paul Pogba, che intervistato da GQ Italia commenta il suo ritorno alla Juventus. Il centrocampista francese parla dei suoi ultimi anni a Manchester: "Le ultime tre stagioni, condizionate anche dagli infortuni, non sono andati come volevo e non è un mistero. Ho pensato che se a questo aggiungevamo il fatto che la Juve arriva da due anni in cui non ha vinto lo scudetto, sarebbe stata una bella sfida per entrambi. Ho pensato che fosse il momento giusto per ritrovarci e per provare a riprenderci il posto che ci spetta e per tornare a vincere". Il centrocampista classe '93 è tornato a Torino a sei anni dalla prima esperienza in Italia: "La prima volta che sono arrivato ero più giovane: ora sono cresciuto sia all'interno che fuori dal campo. Quando ero alla Juve avevo giocatori esperti vicino a me, adesso mi guardo e penso che sono diventato come questi giocatori: Pirlo, Buffon, Chiellini. Ora tocca a me fare quello che hanno fatto loro".