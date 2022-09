Mourinho torna a San Siro (in tribuna, perché sarà squalificato) da avversario in occasione della sfida tra Inter e Roma. La sua prima nella Scala del Calcio per questo scontro diretto fu il 24 agosto 2008, serata di Supercoppa Italiana (vinta dai nerazzurri ai rigori dopo il 2-2 dei regolamentari), curiosamente proprio il debutto dello Special One sulla panchina milanese. Ricordate chi furono i protagonisti? Oggi tra loro ci sono allenatori, dirigenti e anche imprenditori immobiliari!

INTER-ROMA, I DOPPI EX