L'allenatore del Torino Ivan Juric ha presentato la sfida del Maradona di Napoli che aprirà l'ottava giornata di serie A: "Il Napoli ha forza fisica., un passo allucinante e un gioco bello. Dai miei vorrei che portassero a casa un risultato. Miranchuk si è allenato bene le ultime due settimane e potrebbe essere un'opzione anche dall'inizio" Condividi

Due sconfitte consecutive prima della sosta che hanno in parte offuscato un inizio di stagione brillante. Il Torino riparte da Napoli, nella partita forse più difficile, per riprendere slancio e in questa vigilia Ivan Juric è soddisfatto del lavoro svolto nelle ultime due settimane: "Un piccolo gruppo di giocatori è rimasto qui e ha lavorato tanto e bene. Un altro gruppo di calciatori l'ho visto ieri per la prima volta. Ci sono sempre dubbi perché non si sa se e come hanno recuperato. Speriamo stiano bene, bisogna giocare di intuito. La partita di domani? Il Napoli in questo momento è tra le squadre che giocano meglio. Giuntoli ha fatto un capolavoro di mercato, ha azzeccato tutto, e Spalletti sta trasformando tutto questo in un gran bel gioco. Sarà ovviamente una partita difficile".

Juric: "Miranchuk sta bene, Vojvoda, Ricci e Pellegri no" vedi anche Infortunati e squalificati per l'8^ giornata La pausa non ha migliorato molto la situazione infermeria in casa granata. Anzi l'Under 21 ha aggiunto anche lo stop di Pellegri che come Ricci e Vojvoda non sarà del match. C'è però un ritorno importante fra i titolari, uno degli acquisti più pregiati del mercato del Torino che finora ha giocato solo 45 minuti in campionato a Monza segnando un gol. Parliamo di Alexsei Miranchuk: "L’ho visto bene in queste due settimane. E’ un giocatore particolare e interessante. Ha una tecnica eccellente, magari manca un po’ in altre cose, ma secondo me è uno che ti fa giocare bene. Ho in testa un po’ di soluzioni, tra lui, Radonjic e Vlasic. Oggi vedo l’allenamento e poi decido. C’è anche l’opzione di vederlo dall’inizio”.

Juric: "Gol nel finale? Serve malizia e concentrazione" approfondimento Napoli, turnover col Toro? Politano dalla panchina Molti dei punti persi dal Torino nascono nei finali di partita come contro Inter e Sassuolo. Un problema che la squadra di Juric aveva già mostrato lo scorso anno: "Abbiamo fatto un’analisi fisica: la squadra negli ultimi 10-15 minuti non abbassa, ma, anzi, alza il livello della prestazione. Loro devono crescere, trovare la forza dentro di loro di uscire da questi momenti, di darsi coraggio, di dirsi una parola in più, sapendo trovare magari un fallo a favore con furbizia. La conclusione è questa, non parliamo proprio di carattere, ma come dicevo prima è il saper vincere gare anche quando non lo meriti, il metterci malizia e cattiveria. Abbiamo perso tantissimi punti così”