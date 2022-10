Calendario 8^ giornata di Serie A

La Serie A torna in campo -dopo la pausa Nations League-tra sabato 1 e lunedì 3 ottobre con l’8^ giornata. Live su Sky Sport Empoli-Milan (oggi alle ore 20 anche in 4K); si prosegue domenica con Lazio-Spezia alle 12.30 e lunedì dalle 20.45 con Hellas Verona-Udinese IL CALENDARIO SQUADRA PER SQUADRA FINO AL MONDIALE Condividi

La Serie A torna in campo dopo la pausa della Nations League. Da sabato 1 a lunedì 3 ottobre, appuntamento con l’8^ giornata. Si inizia oggi con Empoli-Milan, dalle 20.45 su Sky Sport Calcio, Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW; si prosegue domenica con Lazio-Spezia alle 12.30 su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW, e lunedì dalle 20.45 con Hellas Verona-Udinese su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sport 4K e in streaming su NOW.

Gli studi Sky Sport: a Sky Calcio l'Originale ospite Fefè De Giorgi leggi anche Gli eventi del weekend su Sky Sport. La guida Sabato appuntamento con “Sky Calcio l’Originale”, condotto da Alessandro Bonan, con Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Veronica Baldaccini, Walter Zenga. Ospite speciale l’allenatore campione del mondo con la Nazionale di volley maschile Fefè De Giorgi. Domenica, Giorgia Cenni guida la “Casa dello Sport Day” per approfondire i temi del match delle 12.30, insieme a Stefano De Grandis, Matteo Marani e Giancarlo Marocchi. Domenica dalle 18.30 alle 19.30 su Sky Sport 24, Sara Benci conduce “Goleador - L’ora dei gol”, la trasmissione dedicata ai gol della Serie A, con la “Gol Collection” e gli “SkyLights” delle partite giocate fino a quel momento, le interviste, i collegamenti con gli inviati, i primi commenti, le anticipazioni della serata e i talent di Sky Sport. Il programma avrà anche una versione notturna, con tutti i gol della giornata di Serie A e non solo. Domenica sera appuntamento con Sky Calcio Club La domenica sera si chiude con Fabio Caressa e il suo “Sky Calcio Club”, con Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Allo spazio notizie, Federica Frola. All’interno del programma, tutte le immagini della giornata di Serie A e gli “SkyLights” del match della domenica sera già a partire dalle 22.50. Lunedì, per il posticipo, la “Casa dello Sport Night” con in studio Federica Masolin, Fabio Tavelli, Massimo Marianella, Rachele Sangiuliano e Giancarlo Marocchi in collegamento da Verona.

L'accordo Sky-DAZN Le partite trasmesse in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione

La programmazione della 8^ giornata Sabato 1 ottobre Ore 15: Napoli-Torino: app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

Napoli-Torino: app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 18: Inter-Roma: app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 20.45: Empoli-Milan, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW (Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, bordocampo Paolo Assogna e Peppe Di Stefano)

Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW (Telecronaca Maurizio Compagnoni, commento Luca Marchegiani, bordocampo Paolo Assogna e Peppe Di Stefano) Dalle 20 e dalle 22.40: Sky Calcio l’Originale, in studio Alessandro Bonan, Gianluca Di Marzio, Alessandro Costacurta, Paolo Condò, Veronica Baldaccini, Fefè De Giorgi e Walter Zenga in collegamento da Dubai Domenica 2 ottobre Dalle 11.30, dalle 14.30 e dalle 17: La Casa dello Sport Day , in studio Giorgia Cenni, Matteo Marani, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi

La Casa dello Sport Day , in studio Giorgia Cenni, Matteo Marani, Stefano De Grandis e Giancarlo Marocchi Ore 12.30: Lazio Spezia, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW (telecronaca Riccardo Gentile, commento Nando Orsi; bordocampo Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini)

Lazio Spezia, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW (telecronaca Riccardo Gentile, commento Nando Orsi; bordocampo Matteo Petrucci e Manuele Baiocchini) Ore 15: Sampdoria-Monza, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

Sampdoria-Monza, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 15 : Sassuolo-Salernitana, app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (215 del telecomando Sky)

: Sassuolo-Salernitana, app DAZN e canale ZONA DAZN 2 (215 del telecomando Sky) Ore 15 : Lecce-Cremonese, app DAZN e canale ZONA DAZN 3 (216 del telecomando Sky)

: Lecce-Cremonese, app DAZN e canale ZONA DAZN 3 (216 del telecomando Sky) O re 18: Atalanta-Fiorentina, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

Atalanta-Fiorentina, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Ore 20.45: Juventus-Bologna, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky)

Juventus-Bologna, app DAZN e canale ZONA DAZN (214 del telecomando Sky) Dalle 22.40: Sky Calcio Club, in studio Fabio Caressa, Beppe Bergomi, Luca Marchegiani, Paolo Di Canio e Marco Bucciantini. Spazio news Federica Frola Lunedì 3 ottobre Dalle 20 e dalle 22.45: La Casa dello Sport Night, in studio Federica Masolin, Fabio Tavelli, Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi in collegamento da Verona

La Casa dello Sport Night, in studio Federica Masolin, Fabio Tavelli, Massimo Marianella e Giancarlo Marocchi in collegamento da Verona Ore 20.45: Verona-Udinese, Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sport 4K e in streaming su NOW (telecronaca Dario Massara, commento Giancarlo Marocchi, bordocampo Marina Presello e Francesco Cosatti)