Presentazione della nona giornata di Serie A

Il campionato riprende sabato 8 ottobre alle 15.00 con Sassuolo-Inter per consentire alle squadre di riprendersi dalle fatiche delle coppe. Big match del weekend Milan-Juventus alle 18.00 di sabato, mentre la sera si giocherà Bologna-Sampdoria, sfida fondamentale per i blucerchiati che sono attualmente ultimi in classifica e prima sfida dopo il cambio allenatore. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport UNO e Sky Sport 251. Sei le partite della domenica a partire da Torino-Empoli alle 12.30, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K. Alle 15.00 Udinese-Atalanta, Monza-Spezia, Salernitana-Verona, mentre alle 18.00 di domenica 9 ottobre Cremonese-Napoli. Scendono in campo alle 20.45 Roma e Lecce. La nona giornata si chiude lunedì 10 ottobre alle 20.45 con Fiorentina-Lazio, in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e Sky Sport 4K.