Sono 174 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 51 le vittorie del Milan, 67 quelle della Juventus, 56 le partite finite in parità. Ma il Milan è la squadra contro cui la Juventus ha sia pareggiato (56) che perso (51) più partite in Serie A . Milan e Juventus hanno pareggiato entrambe le sfide della scorsa stagione di Serie A , solo due volte nella storia del torneo le due formazioni hanno registrato almeno tre pareggi di fila: tra il 1972 e il 1973 (quattro) e tra il 1938 e il 1939 (sempre quattro). I bianconeri hanno vinto sei delle ultime nove gare contro il Milan a San Siro in Serie A (un pareggio e due sconfitte), segnando il doppio dei gol dei rossoneri nel periodo (14 contro 7). Milan-Juventus sarà anche la sfida tra due dei tre giocatori con la miglior media minuti/gol in questa stagione di Serie A (almeno due reti segnate): Ante Rebic (una rete ogni 49 minuti di media) e Arkadiusz Milik (un gol ogni 78 minuti), tra loro troviamo Beto (una marcatura ogni 66 minuti).

Dove vedere Milan-Juventus in tv

La partita tra Milan e Juventus, valida per la 9^ giornata di Serie A, sarà trasmessa sabato 8 ottobre alle 18.00 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.