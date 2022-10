Dove vedere Atalanta-Sassuolo

Atalanta-Sassuolo chiude il sabato di Serie A relativo alla 10^ giornata: alle 20.45 in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Atalanta e Sassuolo

Sono 18 i precedenti tra le due squadre in Serie A: 10 le vittorie dell'Atalanta, 5 i pareggi, tre le gare vinte dagli emiliani. Il Sassuolo ha però vinto l'ultimo incontro di Serie A contro l'Atalanta (2-1 lo scorso aprile), dopo una serie di 15 sfide senza successi (5 pareggi, 10 sconfitte); i neroverdi, infatti, avevano vinto soltanto le prime due partite in assoluto contro la Dea nella competizione. L'Atalanta ha vinto tutte le ultime cinque gare da squadra ospitante contro il Sassuolo in Serie A, segnando sempre almeno due reti nel parziale (16 marcature nel periodo); l'ultima gara senza successo per la Dea risale all'8 aprile 2017 (1-1). Nonostante il pareggio contro l'Udinese all'ultimo turno, questa rimane la miglior partenza dell'Atalanta in un campionato di Serie A, con 21 punti conquistati nelle prime nove gare disputate; inoltre mai la Dea era arrivata a questo punto della stagione senza sconfitte (migliorato il record del 2000/01, quando si fermò a otto).