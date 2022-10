Antonello: "Stadio? Le voci sulla proprietà..."

Queste le parole rassicuranti di Antonello: " Le voci sulla proprietà non hanno un impatto sul progetto , che si autofinanzia e che comunque vada deve dare sostenibilità al club, dando la possibilità di tornare a essere competitivi in Europa". Sul costo complessivo dell'operazione assicura: "Non vediamo nessuna criticità, se non un progetto strategico per entrambi i club per tornare a essere competitivi. Ci sarà un veicolo ad hoc, ed è un project financing, verrà finanziato con gli introiti generati. Tutti i grandi club europei hanno stadi moderni e le risorse che questo nuovo impianto potrà mettere a disposizione dei club serviranno per rinforzare la rosa ed essere più competitivi. Questo è il vero obiettivo".

Sala: "Se Zhang vende è perchè vede difficoltà in prospettiva"

Presente al dibattito pubblico, anche il sindaco Sala ha espresso un suo parere su una futura vendita della società da parte della famiglia Zhang, notizia rilanciata in settimana dal Financial Times: "Capisco le sue difficoltà, credo che poi alla fine lo si debba anche ringraziare. Non lo dico da tifoso ma da sindaco, perché ha preso l'Inter in un momento difficile e ha messo tanti fondi. In questo momento se ha intenzione di vendere vuol dire che vede difficoltà in prospettiva. Con ciò credo che Zhang fino ad oggi abbia comunque fatto il bene dell'Inter". Ciò però non esclude un possibile miglioramento a lungo termine: "Vedremo anche chi acquista il club, potrebbe dare maggior sicurezza per il futuro".