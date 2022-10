Il talento del Napoli continua a impressionare: contro il Sassuolo ha realizzato un'altra rete e due assist per il compagno Osimhen, numeri che lo collocano sul podio (dati Opta) tra i nuovi giocatori che hanno impattato meglio in Serie A dopo 12 presenze da quando il campionato è a 20 squadre (stagione 2004/05). Chi è riuscito a far meglio del georgiano?