Pioli punta su Origi, le probabili di Torino-Milan

Dopo le belle vittorie contro il Monza in campionato e contro la Dinamo Zagabria in Champions League il Milan vuole dare continuità al suo momento anche sul campo del Torino. Pioli, rispetto alla gara in Europa è pronto a rilanciare dal primo minuto Tomori, Pobega e Origi. Resta il dubbio sulla trequarti fra Brahim Diaz e De Keteleaere. Nel Torino Juric deve rinunciare ad Aina e Sanabria. A destra si rivede Singo mentre Lazaro è favorito su Vojvoda. Confermato in attacco Pellegri dopo il gol decisivo di Udine