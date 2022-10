Juric: "Aina e Sanabria out, Singo forse titolare"

Le parole dell'allenatore del Torino alla vigilia della sfida contro il Milan. Elogi per il collega rossonero Stefano Pioli: "Lo apprezzo tanto, ha molte soluzioni in mente ed è bravo ad entrare nella testa dei giocatori". E poi la voglia di proseguire la striscia positiva dopo le vittorie con Cittadella e Udinese: "Non servono svolte ma un percorso. Vogliamo giocare bene e se possibile vincere"

E' il solito Ivan Juric quello che si presenta ai microfoni alla vigilia di Torino-Milan. Le vittorie col Cittadella in coppa Italia e con l'Udinese in campionato hanno risollevato l'umore e in parte la classifica dei granata ma l'allenatore croato non vuole sentir parlare di svolta: "Si parla sempre di svolte ma non ci sono svolte. C'è un percorso. A volte i ragazzi fanno bene, altre volte meno bene. La strada è questa. Poi domani vogliamo fare una grande partita e cercare di vincere". Due assenze fra i titolari però nel Toro. Ola Aina e Sanabria che al momento ha lasciato il posto però a Pietro Pellegri, decisivo a Udine: "Giusto che abbia entusiasmo, ha voglia di lavorare bene. Deve avere entusiasmo e cercare di sfruttare il momento positivo visto che ha fatto due gol in due partite. Senza aspettarmi troppo, vorrei che continuasse la sua crescita, mettendo qualcosa in più partita dopo partita. Però lui ora deve avere entusiasmo e felicità"