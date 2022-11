L’anticipo della 13^ giornata di Serie A mette di fronte Udinese e Lecce, squadre con obiettivi diversi – specie dopo l’eccellente partenza dei friulani – ma legate da una storia comune, quella delle origini di Udogie e Baschirotto. Avversari questa sera, i due si conoscono da quando erano piccoli. Il primo incontro, infatti, arrivò all’oratorio della parrocchia di Nogara (paesino del basso veronese), frequentata da Udogie ancora bambino e dove Baschirotto, sei anni più grande rispetto al giocatore bianconero, faceva l’animatore.

Due percorsi diversi che si ritrovano

Entrambi cresciuti in questa piccola cittadina, seguirono dopo breve tempo percorsi diversi che ora, tuttavia, li vede riavvicinarsi in quella cornice tanto sognata da ragazzini, la Serie A. Baschirotto a Nogara rimase ancora a lungo, con una trafila nelle giovanili e le prime presenze in Promozione, prima di passare al Legnago e essere ingaggiato dalla Cremonese. Da qui una serie di prestiti, tra Seregno, Forlì, Cuneo e Vigor Garbaneto, e poi il trasferimento gratuito alla Viterbese. Una gavetta fondamentale per raggiungere la Serie B e confrontarsi a più alti livelli con la maglia dell’Ascoli. Quest’estate, infine, la chiamata del Lecce, dove il difensore si è imposto fin dalle prime partite – con un debutto importante contro l’Inter di Lukaku – e viaggia attualmente con una delle migliori medie voto del campionato. Molto più rapida, invece, la crescita di Udogie: cresciuto nella scuola calcio del circolo Noi, fu notato da Daniele Marchi e portato nelle giovanili del Verona. Talento precoce, l’8 novembre 2020 (non ancora 18enne) esordì in Serie A contro il Milan, chiudendo quella stagione con 6 presenze più una in Coppa Italia. Qualità importanti sulla fascia, tali da convincere l’Udinese – sempre molto attenta a puntare sui giovani – ad acquistarlo prima in prestito e poi riscattandolo per 4 milioni grazie a una super annata caratterizzata da 5 gol e 3 assist al suo primo vero anno da titolare. Prestazioni che non sono passate inosservate neanche oltre Manica, dove il Tottenham guidato dagli italiani Conte e Paratici ha deciso di fare l’investimento. Operazione da 18 milioni più 7 milioni ad agosto, con la possibilità di lasciare l’esterno di origini nigeriane in Italia per continuare a maturare prima di affacciarsi al mondo della Premier League.