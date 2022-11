Dove vedere Bologna-Torino in tv

Il Bologna ospita il Torino oggi domenica 6 novembre alle 12.30 e la partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

I numeri di Bologna e Torino

Sono 128 i precedenti in Serie A tra le due squadre con 45 vittorie per il Torino e 43 per il Bologna. I granata sono imbattuti in nove delle ultime dieci partite di campionato contro il Bologna. L'ultima volta, il 6 marzo, è finita 0-0. Se il Bologna dovesse vincere, sarebbe la vittoria numero 900 in Serie A dalla prima nel 1929. Thiago Motta e Ivan Juric si sono incontrati nella stagione 2021/22 e hanno per ora una vittoria ciascuno.