Brutto infortunio per il portiere polacco, uscito in barella e in lacrime dopo un constrato con Lasagna. Dragowski, che non potrà giocare i Mondiali, è stato trasportato subito in ospedale: le prime lastre hanno escluso fatture, ma lunedì farà nuovi esami perché si teme per i legamenti. Lo Spezia ha poi vinto 2-1 e dedicato la vittoria al portiere. "Forza Drago, siamo con te" il tweet del club

VERONA-SPEZIA 1-2, GOL E HIGHLIGHTS