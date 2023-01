Alla vigilia del match contro la Cremonese, con cui la Juventus riprende dopo la sosta, l'allenatore bianconero fa il punto sugli infortunati: "Chiesa sta bene e giocherà uno spezzone di gara. Pogba e Vlahovic? Spero di recuperare tutti entro 20 giorni". Sul campionato: "Napoli nettamente favorito, ma adesso viene il bello: non c'è più tempo per recuperare, per questo è divertente" Condividi

Si riparte, dopo la lunga sosta. Massimiliano Allegri, atteso dalla Cremonese, è curioso di vedere quale sarà l'approccio mentale della sua Juventus, ma esprime anche fiducia per quanto riguarda il recupero degli infortunati. Da Pogba a Vlahovic (ancora out), la speranza dell'allenatore bianconero è quella di "recuperare tutti nei prossimi 20 giorni, se non ci saranno ulteriori intoppi".

"Adesso viene il bello" vedi anche Le probabili formazioni di Cremonese-Juventus “Contro la Cremonese sarà una partita complicata: è una squadra che non ha subìto gol nelle ultime due in casa, col Napoli ha fatto una partita tosta prendendo gol solo nel finale. È una squadra aggressiva che tira molto in porta. Dovremo avere grande umiltà. Dopo le soste le partite sono sempre più difficili, sono curioso di vedere l’approccio mentale che è quello che dobbiamo ritrovare e che fa la differenza. Bisogna essere bravi a tornare subito nel clima partita. L’importante è giocare da squadra come fatto nelle ultime partite".



"Adesso inizia il bello e il difficile: la seconda parte della stagione in cui si decide tutto è la più bella, va vissuta con entusiasmo e responsabilità e fa parte della vita altrimenti sarebbe tutto piatto. Non c’è più tempo di recuperare, per questo è più bello e divertente. Come è stata la preparazione? Con 50 giorni di stop, solo i risultati diranno se abbiamo fatto bene”.

Quando torna Pogba? vedi anche Juve, Pogba "ruggisce" sui social: "On my way" Capitolo infortunati. “Pogba? Sta correndo, la cosa più importante è che momentaneamente il ginocchio non dà fastidio, se procede così magari nel giro di 15-20 giorni potrà essere con la squadra, ma dipende dall’evoluzione e da come andrà quando inizierà ad alzare i ritmi. Andiamo step by step”, dice Allegri.



“Chiesa sta bene, ha lavorato con la squadra ed è pronto per un segmento di gara. Domani le sostituzioni saranno importanti perché è la ripresa. Su Szczesny valuto oggi se farlo rientrare, così come per i tre brasiliani: devo valutare perché poi giochiamo subito dopo quindi dovrò gestire le forze e fare cambiamenti. Andremo tutti a Cremona, ma per la formazione devo valutare, la deciderò dopo l’allenamento di oggi. Di Maria e Paredes? Stanno discretamente bene, era giusto si godessero la vittoria mondiale che non capita tutti gli anni, quindi non aveva senso farli rientrare prima. Rabiot? Parlare di mercato adesso non serve, dobbiamo pensare al campo. Sta bene ed è tornato con entusiasmo. Vlahovic sta meglio, spero di avere tutti a disposizione nel giro di 20 giorni”.