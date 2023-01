Il Napoli ha perso 68 delle 152 sfide di Serie A contro l’Inter (46 vittorie, 38 pareggi), solo contro la Juventus (70) ha subito più sconfitte . L’Inter è la squadra che in casa ha battuto più volte il Napoli i n Serie A (50 vittorie, 17 pareggi, 9 sconfitte), grazie a 143 gol segnati , altro record in gare interne contro i partenopei nel massimo campionato. L’Inter ha inoltre vinto tutte le ultime quattro partite casalinghe di Serie A contro il Napoli , dopo che aveva ottenuto due successi nelle precedenti sette al Meazza (3 pari, 2 sconfitte). Nelle ultime 24 partite di campionato l’Inter non ha mai pareggiato , registrando 18 vittorie e sei sconfitte; l’ultima squadra con una striscia più lunga di gare senza pareggi in Serie A è stata la Juventus tra il 2016 e il 2017 (38). Il Napoli ha invece vinto tutte le ultime 11 partite di Serie A, l’ultima squadra a fare meglio nel massimo campionato è stata la Juventus tra il dicembre 2017 e il marzo 2018 (12 successi consecutivi). Da una parte l ’Inter è la squadra che ha realizzato più reti nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (sei), dall’altra nessuna ne ha segnate più del Napoli nel quarto d’ora finale di gara (10).

Dove vedere Inter-Napoli in tv

La partita tra Inter e Napoli, valida per la 16^ giornata di Serie A, sarà trasmessa mercoledì 4 gennaio alle 20.45 in diretta sulla app di DAZN, disponibile nella sezione App di Sky Q. Gli abbonati Sky Q (via satellite o via internet) che sono anche clienti DAZN, potranno accedere all’offerta DAZN anche col controllo vocale, tramite il comando “Apri DAZN”, comodamente in unico posto e con un unico dispositivo, senza dover cambiare telecomando. La partita è visibile anche su ZONA DAZN, disponibile al canale 214 del telecomando Sky. Per vedere il canale ZONA DAZN i clienti DAZN devono aderire ad una specifica opzione disponibile all’interno dell’area “il mio account” su dazn.com. Per abbonarsi a DAZN ed attivare l’opzione per vedere il canale ZONA DAZN su Sky, è necessario andare su dazn.com/sky e seguire le indicazioni per la sottoscrizione.