Tonali: "Difenderemo lo scudetto fino all'ultima goccia di sudore"

leggi anche

Pioli: "Leao è felice, rimanga per vincere ancora"

Protagonista dell'esultanza con Leao dunque ma anche tra i migliori in campo, Sandro Tonali ha commentato così la prova dei suoi nel postpartita: "Sapevamo già dall'anno scorso quanto fosse difficile giocare qui - ha detto il centrocampista a Sky Sport - e soprattutto dopo aver subìto il 2-1 è stata dura, ma ce la siamo giocata fino in fondo e siamo riusciti ad uscire con una vittoria, questa era la cosa importante. Abbiamo dimostrato di essere una squadra forte, siamo stati quasi perfetti ma potevamo fare uno o due gol in più per essere più tranquilli. Il calcio però è così. In ogni caso era fondamentale conquistare questi tre punti, volevamo ripartire dopo qualche brutta amichevole e dare un segnale a tutti". Il Napoli adesso è a cinque punti di distacco: "Sappiamo ciò che abbiamo fatto lo scorso anno e sappiamo quanto è importante - ha concluso Tonali -, lo difenderemo lasciando in campo ogni goccia di sudore che potremo versare. Questo vale per noi trenta insieme a tutto il nostro staff".