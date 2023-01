Il giudice sportivo si è pronunciato sugli episodi di razzismo verificatisi ieri durante Lecce-Lazio allo stadio Via del Mare con alcuni tifosi della Lazio protagonisti di ululati contro i giocatori del Lecce Umtiti e Banda. Il club biancoceleste è stato sanzionato con la chiusura della Curva Nord per un turno, quello di domenica contro l'Empoli CORI RAZZISTI VERSO UMTITI: LA RICOSTRUZIONE Condividi

Mano pesante del Giudice Sportivo per gli ululati a Banda e Umtiti da parte del settore Ospiti dello stadio Via del Mare, occupato dai tifosi laziali: la Curva Nord sarà chiusa per squalifica per un turno, senza condizionale, nonostante il comunicato di condanna da parte del club capitolino, atto a stigmatizzare ancora una volta il comportamento di alcuni dei propri sostenitori (erano circa 1000 nel settore dedicato) a discapito del resto del tifo "sano".

Il comunicato della Lazio approfondimento Cori razzisti, la Lazio: "Condanniamo il gesto" La Lazio aveva oggi fatto un comunicato di condanna contro gli episodi dello stadio di Via del Mare. Questo il testo: "Durante la partita Lecce-Lazio, l’arbitro è stato costretto ad interrompere la partita a causa di ululati razzisti nei confronti di un giocatore della squadra di casa. La S.S. Lazio ha sempre contrastato con tutti i mezzi a disposizione ogni forma di razzismo e discriminazione, mettendo in campo iniziative volte a reprimere tali fenomeni, sensibilizzando i propri tifosi su questo tema e agendo nelle sedi preposte a tutela della propria immagine. La S.S. Lazio anche oggi condanna chi si è reso protagonista di questo gesto deprecabile, vergognoso e anacronistico e offrirà come sempre la massima collaborazione alle autorità per individuare i responsabili. I tifosi della Lazio non sono razzisti e non possono essere associati a pochi individui che ledono gravemente l’immagine del club".

Cori razzisti contro Lukaku? Chiesto approfondimento leggi anche Inter, altro scontro diretto vinto: il bilancio Non solo i tifosi della Lazio sotto osservazione del Giudice Sportivo. Gerardo Mastrandrea, ha infatti chiesto agli ispettori federale chiarimenti sui cori rivolti dai tifosi napoletani a Romelu Lukaku, nel corso di Inter-Napoli. Si parla di "cori di discriminazione razziale" dai sostenitori del Napoli "posizionati nel settore terzo anello blu" di San Siro, e chiede alla procura federale, se serve "sentiti ulteriormente i responsabili per l'Ordine pubblico", quali sono "i settori che abitualmente occupano in prevalenza, nelle gare in casa" quei tifosi. Per il momento nessuna sanzione

Cinque giocatori fermati per un turno in serie A vedi anche Serie A: orari, arbitri e squalificati della 17^ Sono cinque i giocatori sanzionati in serie A per il prossimo turno. Si tratta di Akpa Akpro dell'Empoli, Amione della Sampdoria, Coulibaly della Salernitana, Hjulmand del Lecce, Meite della Cremonese