Dopo la ripresa del campionato, spazio alla 17^ giornata nel weekend. Lazio in apprensione per Immobile: botta da smaltire in vista dell'Empoli. Ottimismo in casa Roma per Dybala, da valutare Zaniolo contro il Milan dall'infermeria ancora piena. Di Maria torna ad allenarsi in gruppo con la Juventus. L'Atalanta rischia di perdere Zapata, big da monitorare come Berardi nel Sassuolo. Tutti gli squalificati e gli infortunati in A, squadra per squadra (in ordine alfabetico) per la 17^ giornata