Nel video il ricordo di Matteo Marani a Sky Sport 24: "Abbiamo il dovere di raccontarlo a chi non ha avuto la fortuna di conoscerlo. Solo un’intelligenza superiore come la sua gli ha permesso di elaborare la malattia e viverla come ha fatto. La sua è una storia quasi metafisica. E quell’abbraccio con Mancini è una delle pagine più intense, forti e commoventi che il calcio abbia mai avuto la fortuna di vivere"

