Dove vedere Bologna-Atalanta

I numeri di Bologna e Atalanta

Sono 102 i confronti tra le due squadre in Serie A: 37 le vittorie del Bologna, 28 le gare terminate in parità e 37 le vittorie dell'Atalanta. I bergamaschi hanno perso solo una delle ultime 13 partite di Serie A contro il Bologna (10 vittorie, 2 pareggi) – 2-1 il 15 dicembre 2019 proprio al Dall’Ara – e in più della metà di queste gare ha tenuto la porta inviolata (8/13). Tra le squadre ospitate almeno 50 volte in Serie A, solo contro la Sampdoria (sette) il Bologna ha perso meno gare che con l’Atalanta (nove). Tuttavia, più della metà di queste sconfitte (cinque) sono arrivate nelle otto sfide più recenti in casa degli emiliani (2 vittorie, un pareggio). Il Bologna è imbattuto da quattro turni casalinghi di Serie A grazie a un pareggio e tre vittorie, maturate nelle tre sfide interne più recenti. L’ultima volta che gli emiliani hanno registrato una striscia più lunga di partite senza perdere al Dall’Ara risale all’agosto 2019 (otto), ultima occasione in cui hanno anche collezionato più di tre successi interni consecutivi (otto). L’Atalanta non ha trovato il successo in cinque delle ultime sei partite di Serie A (un pareggio, 4 sconfitte), dopo che aveva vinto sei delle otto precedenti (2 pari).