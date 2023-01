Dopo la penalizzazione di 15 punti la Juve torna in campo contro l'Atalanta domenica sera. Rabiot è recuperato, un ballottaggio a centrocampo per Allegri che, in conferenza, ha annunciato che Pogba e Vlahovic rientreranno la prossima settimana. Nell'Atalanta out dai convocati Zapata, Koopmeiners è squalificato

JUVE, IL DISCORSO DI FERRERO ALLA SQUADRA