Le probabili formazioni di Inter-Empoli

L'Inter torna in campo dopo la vittoria della Supercoppa, che sarà alzata di fronte ai tifosi subito prima della sfida contro l'Empoli. Inzaghi punta sul solito 3-5-2 con Acerbi ancora una volta preferito a De Vrji. In attacco la coppia composta da Lautaro e Dzeko, in attesa del recupero di Lukaku. L'Empoli di Zanetti si affida al 4-3-1-2 con Satriano e Caputo in attacco. Al centro ballottaggio tra Aka Apro e Fazzini