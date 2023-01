Allegri: "Serve un po' di follia, tutto è aperto"

L'allenatore della Juve è sereno dopo il pari con l'Atalanta e dopo la penalizzazione subita: "Abbiamo fatto 38 punti sul campo, l'unica pecca è stata in Champions, dobbiamo continuare con orgoglio perché i ragazzi hanno fatto una gara seria e responsabile". Gli obiettivi: "Difficile pensare alla Champions ora, serve un po' di follia e incoscienza, ma ci sono la Coppa Italia e l'Europa League e noi dobbiamo continuare con orgoglio" LE PAGELLE Condividi

E' tutto sommato sereno Massimiliano Allegri al termine del pareggio per 3-3 contro l'Atalanta e dopo giorni travagliati in seguito al caso plusvalenze e alla penalizzazione di 15 punti subita dalla Juventus: "Io sono di Livorno, nella nostra ironia c'è un po' di divertimento, sono stato fortunato a nascere lì, nella nostra ironia diciamo delle verità che qualcuno non capisce", dice. Tornando al calcio giocato: "Facciamo una valutazione della prima parte della stagione e l'unica toppa è stata la Champions, in campionato la squadra ha fatto 38 punti, togliendo l'errore con la Salernitana sarebbero 40 e saremmo davanti alle altre (dietro al Napoli) - spiega - Venivamo da pressioni importanti e non era facile, i ragazzi hanno dimostrato responsabilità e serietà in una gara che si era complicata per i nostri errori, nelle ultime 10 gare ne abbiamo vinte otto, persa una e pareggiata una. Dobbiamo continuare il nostro lavoro è non farci condizionare dalle cose esterne, ai ragazzi va fatto un applauso per come hanno reagito anche psicologicamente, anche a tutto lo staff, dobbiamo solo continuare con grande orgoglio per quello che stiamo facendo".

"Pensare al quarto posto adesso è difficile" Tornando allo specifico della gara: "Sono contento per la reazione e la prestazione, gli errori ci hanno penalizzato ma siamo stati bravi a ribaltarla e a stare dentro la partita e poi siamo riusciti a sfruttare la chance di Danilo. Poi abbiamo avuto anche una chance con Miretti che è bravo ma deve migliorare. Così come Fagioli che è stato bravissimo, e anche Bremer che nelle due precedenti non si era presentato". Come cambiano gli obiettivi: "La Champions? Non so se si può fare, a 71 si arriva in Champions, è difficile ma dobbiamo lavorare serenamente perché poi abbiamo il Monza, la Coppa Italia, l'Europa League, adesso pensare al campionato è difficile, abbiamo fatto 38 punti, poi c'è il Napoli che sta facendo una stagione straordinaria. Siamo la Juventus e dobbiamo portare in alto la squadra più gloriosa d'Italia. Serve un po' di follia e di incoscienza, magari sperando che le altre perdano qualcosa. È ancora tutto da giocare".