Frena la Lazio, dopo due vittorie di fila e un poker al Milan, con la Fiorentina in casa è 1-1. Sarri manca l'aggancio al secondo posto con l'Inter e va a quota 38 con Atalanta e Milan: " La zona Champions è sempre un miracolo? Non cambio mai idea - ha risposto Sarri a DAZN -. Sono convito che ci siano squadre più attrezzate di noi per questo traguardo ". E sulla partita: "La nostra linea difensiva ha fatto molto bene. Eravamo meno lucidi mentalmente rispetto alle ultime, abbiamo perso un po' di palloni riconquistati poco prima. Siamo stati leggermente meno brillanti a livello fisico. Ma la squadra ha sofferto, non ha mollato, ha provato a vincerla fino alla fine. È un bel segnale ".

Su Immobile

Nel finale è tornato in campo Ciro Immobile, sfiorando il gol: "Mi sembra che sia entrato in maniera discreta - ha detto Sarri -, me lo aspettavo più in difficoltà. È entrato a un discreto livello". La Lazio giocherà a metà settimana in Coppa Italia contro la Juventus. E sul mercato in conferenza: "Non abbiamo parlato di niente quindi non mi aspetto niente. Siamo questi e andiamo avanti con questi cercando di tirare fuori il meglio da chi c’è. Non vivo questa situazione con ansia".