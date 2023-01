Con le reti di Ciurria e Mota all'Allianz Stadium, il Monza ha replicato la vittoria dell'andata contro la Juventus, decisa invece da un gol di Gytkjaer. Un doppio successo storico, perché i bianconeri non perdevano contro lo stesso avversario sia all'andata che al ritorno da quasi dieci anni. Era la stagione 2012/2013 e, strano ma vero, un'altra neopromossa fece sei punti contro i bianconeri campioni d'Italia: era la Sampdoria di un giovanissimo Mauro Icardi, in gol in entrambe le sfide

