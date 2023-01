Stop per Spinazzola: lesione alla coscia destra

Calciomercato

Aveva firmato lui la vittoria in finale di Conference League a maggio 2022, cambia tutto nella stagione attuale: dai fischi col Genoa alla richiesta di non giocare con lo Spezia. Le parole di Mourinho e quelle di Tiago Pinto, il Milan e il no al Bournemouth, le minacce e la decisione di lasciare la città per ritrovare un po' di tranquillità. Fino alla decisione di lasciarlo fuori dal progetto tecnico del club. Cosa è successo in questi primi mesi del 2023 CALCIOMERCATO LIVE, TUTTE LE NOTIZIE