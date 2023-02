Le parole dell'allenatore nerazzurro alla vigilia della gara sul campo del Sassuolo: "Il 5-2 con il Milan è un risultato eclatante, ma loro sono una squadra forte che ha sempre fatto ottime prestazioni. Per noi sarà fondamentale recuperare al meglio Zapata e Muriel, senza di loro al top non andiamo da nessuna parte. La Coppa Italia? Dispiace per l'eliminazione ma la strada principale per l'Europa rimane il campionato. Siamo comunque usciti a testa alta" 20^ GIORNATA, LE PROBABILI FORMAZIONI: I 'CAMPETTI' Condividi

Ripartire immediatamente dopo l'eliminazione nei quarti di finale di Coppa Italia contro l'Inter e riprendere il cammino in campionato, dove la lotta per la zona Champions diventa sempre più appassionante. Nella 21^ giornata l'Atalanta affronterà in trasferta il Sassuolo, reduce dalla goleada sul campo del Milan nell'ultimo turno. Intervenuto in conferenza stampa, Gian Piero Gasperini ha presentato la partita di sabato 4 febbraio alle 20:45 (diretta su Sky Sport): "Il 5-2 contro il Milan è stato un risultato eclatante - ha esordito l'allenatore nerazzurro -, ma il Sassuolo ha sempre fatto delle ottime prestazioni, anche quando non ha fatto risultato. Hanno sempre dimostrato di essere una squadra con delle qualità importanti. Sarà una partita equilibrata, così come tutto il campionato. Non ci sono gare facili. Conosciamo il Sassuolo e loro conoscono bene noi. E non ci sarà gestione delle risorse da parte nostra, è un discorso che davvero non capisco: chi va in campo può giocare ogni tre giorni, figuriamoci ora che la prossima partita con la Lazio è tra una settimana".

"Determinante recuperare Zapata e Muriel" Gasperini si è anche soffermato sulle condizioni di alcuni giocatori: "La cosa più importante è recuperare al meglio Zapata e Muriel. Duvan è stato recuperato, Luis sa cosa deve fare per stare bene e lo sta facendo. Senza il miglior Muriel e il miglior Zapata non andiamo da nessuna parte. Ma nel calcio è tutto dinamico, magari segnano domani e cambia tutto, a me non piace parlare di titolari o riserve. Il tridente? Questa squadra non può sopprotarlo sempre: si tende a volere qualcosa di statico, ma il calcio non lo è. Se ci manca qualcosa a livello di organico? È uscito soltanto Malinovskyi, la società è sicuramente contenta. Poi è uscito anche Zortea, questo mi piace meno". Poi il punto sugli infortunati: "Zappacosta potrebbe rientrare dalla prossima settimana, mentre Palomino forse è in ritardo di una settimana rispetto a lui, ma è comunque in anticipo sul programma di recupero. In ogni caso restiamo cauti".

"Fuori dalla Coppa Italia a testa alta" In chiusura un pensiero sull'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Inter: "Per come è andata la stagione fino a questo punto, la strada principale per l'Europa resta il campionato. Rivedendo la partita con l'Inter, loro hanno fatto sicuramente qualcosa in più, ma anche noi abbiamo avuto delle occasioni importanti. Questo tipo di partite sono comunque determinate dagli episodi. Siamo usciti dalla competizione, ma lo abbiamo fatto sicuramente a testa alta".