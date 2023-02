Palladino: "Io da big? Ho molto da imparare"

Dopo il successo storico sul campo della Juventus il Monza torna in campo domani per affrontare in casa una Sampdoria in caduta libera. Palladino raccoglie gli elogi sul suo operato ma mette in guardia la sua squadra sul prossimo match: "Non bisogna assolutamente sottovalutare la Sampdoria, sono una squadra viva nonostante gli ultimi risultati. Probabilmente sarà la partita più difficile da quando siedo su questa panchina"

Il pericolo di esaltarsi c'è tutto. La vittoria sul campo della Juventus, una settimana di festa culminata con la cena organizzata dal presidente Berlusconi e adesso la sfida con la Samp, probabilmente la squadra in maggiore difficoltà in questo momento del campionato. Palladino però non ci sta e prova a mantenere alta la concentrazione del Monza: "Non bisogna assolutamente sottovalutare la Sampdoria, sono una squadra viva nonostante gli ultimi risultati. Probabilmente sarà la partita più difficile da quando siedo su questa panchina. Dobbiamo concentrarci partita dopo partita, ciò che abbiamo fatto è eccezionale ma in Serie A ogni partita porta con se delle insidie. Non voglio cali di concentrazione". Le ambizioni del presidente Berlusconi però sono alte, tanto da arrivare a parlare, scherzando ma non troppo, di obiettivo scudetto per la prossima stagione: "Lo so che sembro ripetitivo, ma dobbiamo rimanere calmi e il nostro obiettivo è la salvezza; lo ripeterò fino all'ultima giornata. Lavoriamo tutti i giorni per arrivare a questo nostro “scudetto”. Ad oggi è fondamentale l'aspetto mentale e dobbiamo rimanere focalizzati sulla salvezza"