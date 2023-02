Nessuno scontro diretto in vista . Saranno Lecce, Verona e Cremonese le prossime tre partite in campionato e il rendimento dimostra come solo il Napoli abbia realizzato più punti della Roma affrontando le squadre fuori dalle prime 7 . Una media punti di 2,5 a partita, rispetto ai 2,7 del Napoli che sta portando avanti un campionato a parte. Le altre sono tutte dietro. In una corsa Champions che rimane l'obiettivo principale di Mourinho, anche in vista di eventuali investimenti estivi sul mercato. Le certezze non mancano.

La solidità dei Friedkin

La proprietà ha sempre dimostrato non solo la vicinanza alla squadra, ma anche tutta la sua solidità economica. Dan e Ryan Friedkin hanno investito finora più di 700 milioni nel club dal loro arrivo. Ammirevoli anche nell'impegno del risanamento dei conti. Non a caso, il mercato a gennaio è stato in linea con i paletti del Fair Play imposti dall'Uefa e, come sottolineato anche da Tiago Pinto, il no di Zaniolo ai 35 milioni offerti dal Bournemouth ha creato un freno al mercato, impedendo di sostituirlo. Una visione pluriennale sia della proprietà che della società. Senza escludere di voler puntare subito ad un ritorno in Champions, come il terzo posto attuale lo dimostra. Mentre Mourinho sul campo scalda Wijnaldum per Lecce, dove dal 1' giocheranno Dybala e Pellegrini alle spalle di Tammy Abraham.