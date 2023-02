Le partite di Serie A di oggi

Due i posticipi di oggi lunedì 13 febbraio: alle 18.30 Verona-Salernitana e alle 20.45 sarà la volta di Sampdoria-Inter, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Da non perdere, a seguire alle 22.45 su Sky Sport Uno, la versione integrale di 'Una storia: Buffa incontra Ligabue'

LE PROBABILI FORMAZIONI DI SERIE A