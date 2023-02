Le probabili formazioni di Monza-Milan

Dopo la vittoria in Champions, i rossoneri giocano sabato alle 18.00 all'U-Power Stadium contro i brianzoli imbattuti in A nel 2023. Ancora out Bennacer come Calabria, ma Pioli ritrova Tomori: ci sarà in difesa insieme a Kalulu e Thiaw. Davanti potrebbe toccare a Origi al posto di Giroud. Assente Carlos Augusto per Palladino, che dovrebbe affidarsi ai titolarissimi compreso Donati

LE PROBABILI FORMAZIONI DELLA 23^ GIORNATA