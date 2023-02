Dove vedere Torino-Cremonese in tv

La sfida dello stadio Olimpico di Torino vede le due squadre scendere in campo oggi lunedì 20 febbraio alle 20.45. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW

I numeri di Torino e Cremonese

Il Torino è imbattuto in dieci dei tredici precedenti contro la Cremonese in Serie A, inoltre ha vinto nelle ultime due volte che si sono incontrate. Nelle partite casalinghe i granata hanno vinto tre delle ultime cinque partite. La Cremonese non ha vinto alcuna delle partite giocate in questo campionato finora. Solo due squadre sono arrivate alle prime 23 gare stagionali in Serie A senza nemmeno una vittoria: il Varese nella stagione 1971/72 e l’Ancona in quella del 2003/04.