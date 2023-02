Presentazione giornata Serie A

La 24^ giornata di campionato inizia sabato e terminerà martedì. Tre gare su Sky: Lecce-Sassuolo sabato alle 20.45 (in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW). Domenica alle 12.30 Bologna-Inter, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Lunedì alle 20.45 Lazio-Sampdoria su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW

La 24^ giornata comincia sabato 25 febbraio con un doppio appuntamento: Empoli-Napoli alle 18 e Lecce-Sassuolo alle 20.45 da seguire in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Domenica 26 alle 12.30 Bologna-Inter, live su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251 e in streaming su NOW. Alle 15 in campo Salernitana-Monza, alle 18 Udinese-Spezia e alle 20.45 Milan-Atalanta. Lunedì 27 febbraio si giocano Verona-Fiorentina alle 18.30 e alle 20.45 Lazio-Sampdoria, live su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. La giornata si chiude martedì con Cremonese-Roma alle 18.30 e il derby tra Juventus e Torino alle 20.45.