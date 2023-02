Nel posticipo di domenica sera contro il Milan, l'Atalanta cerca riscatto dopo il passo falso casalingo contro il Lecce: "Giocare contro i campioni in carica dà grandi motivazioni, non solo per la classifica. Noi una big? Se lo siamo, allora siamo delusi da alcuni risultati". Sulla formazione: "Tridente? Vedremo. Zapata recupera per la prossima settimana" Condividi

Un big-match, per cercare di cancellare immediatamente il brutto passo falso casalingo di una settimana fa (1-2 contro il Lecce), arrivato dopo la convincente vittoria in un altro scontro diretto, all'Olimpico sulla Lazio. E' un'Atalanta che non riesce a scendere dall'altalena, in questo 2023, e il Milan, da poco uscito dalla crisi, è il test ideale per la squadra di Gasperini. Anche perché i rossoneri, quarti, sono a 3 punti di distanza, e una vittoria a San Siro per l'Atalanta vorrebbe dire aggancio in classifica al Milan.

Sugli avversari vedi anche Atalanta, con il Milan Gasp ripropone il tridente "Arriviamo a questa gara dopo questa sconfitta col Lecce che ci ha dato fastidio, è stato un brutto stop. Il Milan è indubbiamente una squadra in ripresa, ma noi abbiamo tutte le motivazioni per fare una buona prestazione: giocare contro i campioni d'Italia in carica è una grande motivazione, non solo per la classifica. È una partita contro una squadra forte, cercheremo di fare una prestazione di livello come ci è già capitato di fare. I blackout? Se prendi gol dopo 4' ce ne sono 86 per recuperare, non ci siamo riusciti ma se vai a vedere i numeri sono tutti a nostro favore".



Atalanta grande o piccola? vedi anche Milan-Atalanta, Maignan dal 1'? Pioli riflette "Il Milan ha cercato soluzioni che hanno dato risultati, ma è un campionato, a parte il Napoli, in cui tutte hanno momenti positivi e negativi. Noi ogni tanto prendiamo delle buche, degli stop improvvisi che non ti aspetti, ma è frutto dell'equilibrio del campionato. Conosciamo bene le loro caratteristiche. Dobbiamo cercare di non dare spazio a giocatori veloci come Hernandez e Leao, ci sono tante componenti da sviluppare al meglio, ma anche noi abbiamo delle qualità che possono dargli fastidio. Sono molto curioso di vedere questo nuovo confronto con una big soprattutto per come riusciamo ad esprimerci".

E a proposito di "big", il grande interrogativo, che si ripropone da tutta la stagione: l'Atalanta lo è già diventata? "Se siamo una grande, siamo delusi da alcuni risultati; se siamo una piccola, dobbiamo essere delusi. Io sono molto soddisfatto: dobbiamo accantonare la partita scorsa per fare una buona prova".



Sulla formazione approfondimento Le probabili formazioni della 24^ giornata Gasperini non svela se proporrà il tridente: "Variamo tra due moduli, può essere così dall'inizio o a gara in corso. È tutto da valutare, abbiamo fatto buone partite e alcune in cui sembravamo essere in ritardo. Palomino titolare? Non lo so, vedrai la formazione domani".



Infine sulle condizioni di Zapata: "Ha ricominciato a correre, speriamo di recuperarlo la prossima settimana, faremo un test. Non so se recupererà per l'Udinese, ma sicuramente per la prossima settimana".