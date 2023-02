A distanza di 315 giorni dall'infortunio estivo, Paul Pogba ha fatto il suo "nuovo" debutto in maglia bianconera dopo 2.481 giorni dall'ultima volta allo Stadium. È accaduto al minuto 69 del derby, ingresso in campo preceduto dal boato dei tifosi fino all'ovazione per l'esordio stagionale. Emozione e applausi per un match ufficiale che gli mancava dall'aprile 2022 con lo United. Ecco le foto della sua serata speciale

