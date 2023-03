Le partite di Serie A oggi

Sabato dalle 20.45 appuntamento con Fiorentina-Milan su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Tutte le partite del sabato e dove vederle

Sono tre le partite di sabato 4 marzo. Si inizia alle 15.00 con Monza-Empoli e si prosegue alle 18.0 con Atalanta-Udinese. Il sabato si conclude alle 20.45 con Fiorentina-Milan, in diretta su Sky Sport UNO, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Maurizio Compagnoni con il commento di Luca Marchegiani. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Vanessa Leonardi e Matteo Barzaghi.