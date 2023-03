Le partite di Serie A oggi

Questa sera, lunedì 6 marzo, alle 20.45 si gioca Torino-Bologna , in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Le partite del lunedì e dove vederle

Due le partite del lunedì della 25^ giornata di Serie A. Alle 18.30 scendono in campo Sassuolo e Cremonese, mentre alle 20.45 la giornata si chiude con Torino-Bologna. La partita sarà in diretta su Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. Telecronaca di Davide Polizzi con il commento di Nando Orsi. I collegamenti a bordocampo sono a cura di Paolo Aghemo e Marco Nosotti.