José Mourinho non sarà in panchina nelle gare contro il Sassuolo e nel derby della prossima settimana. La decisione è arrivata dopo l'audizione presso la Corte sportiva d'appello della Figc che ha respinto il ricorso verso la squalifica di due giornate inflitta a Mourinho dopo l'espulsione a Cremona. Sabato scorso il Collegio aveva momentaneamente sospeso la sanzione in attesa di un supplemento di indagini e oggi è invece stato chiamato a decidere se confermare, ridurre o annullare lo stop inflitto allo Special One. Con il portoghese, arrivato in Via Campania quasi un'ora prima dell'audizione, erano presenti anche i legali del club giallorosso.